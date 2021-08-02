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Перечислены нюансы получения налогового вычета на занятия спортом
Экономика
Перечислены нюансы получения налогового вычета на занятия спортом
pixabay.com  /  5132824

Москва, 2 августа. Что необходимо для получения налогового вычета на занятия спортом, закон о котором вступил в силу накануне, рассказала налоговый эксперт Юлия Майфет.

Несмотря на то, что документ вступил в силу в этом году, воспользоваться льготой можно будет в 2022 году. На нее распространяется общее правило, касающееся всех социальных вычетов: в каком году начнутся расходы, тогда можно получить вычет.

«При этом можно будет получить «спортивный вычет» не только на себя, но и на детей», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Майфет обратила внимание, если стоимость абонемента в фитнес-клуб составляет 100 тысяч рублей, то на него можно получить налоговый вычет в размере 13%, то есть 13 тысяч рублей. Предельная сумма расходов составляет 120 тысяч рублей или 15 600 рублей вычета по НДФЛ.

Для оформления вычета нужно будет предоставить договор об оказании услуг и платежный документ — чек.

«Желающие получить вычет могут сделать это по итогам года, заполняя налоговую декларацию и приложив эти документы», — пояснила эксперт.

Вместе со «спортивным вычетом» в жизни россиян с 1 августа вступили в силу некоторые изменения. В их числе — повышение пенсий, новые выплаты на детей и отмена техосмотра для ОСАГО.

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спорт налоговый вычет занятия спортом Майфет
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