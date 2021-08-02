Диетолог Круглова рассказала, как из молочного коктейля сделать здоровый перекус

Молочный коктейль может стать хорошим вариантом перекуса, если приготовлен правильно. Об этом в разговоре с ФАН заявила российский врач-диетолог Наталья Круглова.

Эксперт прокомментировала свежие советы от Роспотребнадзора, который напомнил, что любимое многими летнее лакомство может принести как вред, так и пользу организму. Все дело в ингредиентах, ведь само сочетание молока и фруктов благоприятно для пищеварительных процессов.

«Такой молочный коктейль может выступать в качестве перекуса. Однако коктейли промышленного выпуска или те, которые готовятся в кафе или ресторанах, часто бывают повышенной калорийности. Это связано с тем, что, во-первых, используется жирное молоко, во-вторых, добавляется мороженое, сливки, различные сиропы, сахар для того, чтобы улучшить вкусовые качества этого напитка. Конечно, все это увеличивает общую калорийность напитка, и назвать его здоровым перекусом мы не можем», — говорит Круглова.

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Федеральное ведомство пишет, что калорийность традиционного коктейля может достигать 96,6 Ккал на 100 граммов. Следовательно, большой стакан с таким напитком может содержать калорийность, равную полноценному обеду, но, зная это, многие все равно не воспринимают его как прием пищи, считая приятным дополнением к обычной еде. С такими установками очевиден риск переесть и значительно перебрать с суточной нормой, уверена диетолог.

«Еще надо обратить внимание на то, что молочный коктейль часто покупают для детей. То есть ребенок может получить слишком много калорий, причем это те калории, которые не подкреплены какими-то витаминами и минералами, так называемые пустые калории», — предупреждает эксперт.

В завершение она указывает на главный совет Роспотребнадзора — готовить напиток самостоятельно, используя при этом натуральные и качественные ингредиенты: сезонные ягоды и фрукты, смешанные с молоком. Из-за такого полезного перекуса точно не придется переживать — ни по поводу здоровья, ни по поводу фигуры.

«Если говорить про молоко, которые мы используем для молочного коктейля, то для человека без проблем с весом это вполне может быть обычное молоко 2,5–3% жирности. Если же есть цель снизить или удержать вес, есть риск набора веса, то конечно мы используем обезжиренное молоко либо молоко до 1% жирности», — резюмирует Наталья Круглова.

Ранее диетолог пояснила, как не перебрать с молочными продуктами в течение дня. По словам эксперта, двух-трех порций йогурта, творога или кефира будет достаточно, чтобы рацион оставался сбалансированным.