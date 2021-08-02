Поисковики обнаружили под Тулой воинское захоронение

Тула, 2 августа. Тульские поисковики подводят итоги одного из самых необычных этапов «Вахты памяти» в регионе. Летом они организовали специальный молодежный лагерь. В нем наравне с опытными поисковиками трудились школьники и студенты.

Ребята активно вели раскопки в местах боев Великой Отечественной войны. Ранее ФАН сообщал о ходе «Вахты памяти», проходившей на границе Тульской и Орловской областей. Организаторы достигли главной цели. Удалось вовлечь молодежь в изучение истории и родного края. Есть и практический результат. Обнаружено воинское захоронение.

«Подняты 15 красноармейцев. У двух из них нашли медальоны. Первый самодельный, гильза. К сожалению, бумага там истлела, нельзя было прочитать. Второй медальон штатный, установили, кому принадлежит. Нашли родственников, отправили им письмо. Надеемся, что в ближайшее время они отзовутся», — рассказал ФАН председатель тульского регионального отделения «Поискового движения России» Сергей Никонов.

Участники «Вахты памяти» отмечают изменившееся мировосприятие молодых членов поисковой экспедиции. Они словно забыли о своих гаджетах. Как считают организаторы, во время раскопок ребята почувствовали нечто более важное и интересное.