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Вышел новый трейлер финального сезона «Бумажного дома»
Общество
Вышел новый трейлер финального сезона «Бумажного дома»
Кадр из сериала «Бумажный дом»

Москва, 2 августа. Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер пятого сезона популярного сериала «Бумажный дом». Для проекта предстоящие эпизоды станут последними.

Сериал рассказывает о группе профессиональных воров, которые объединяются ради ограбления века. В первом и втором сезоне преступники, у которых вместо имен названия городов, грабят Королевский монетный двор Испании. Взяв в заложники 67 человек, они за 11 дней выносят 2,4 миллиарда евро.

В третьем и четвертом сезоне герои вынуждены объединиться вновь, на этот раз ради наживы в Национальном банке Испании. Однако все идет не по плану. В пятом сезоне грабители должны завершить ограбление и попытаться выбраться из окруженного полицией здания.

С момента премьеры первого сезона в 2017 году шоу стало одним из самых популярных по всему мире. После успешной трансляции Netflix продлил сериал и заказал дополнительные эпизоды. Пятый сезон завершит историю Профессора и его команды. Авторы пообещали, что в новых эпизодах зрителей ждет непросто битва, а полномасштабная война в центре Мадрида.

Испанский сериал будет выходить на видеосервисе частями. Первые пять серий зрители увидят уже 3 сентября, а финальные пять эпизодов будут показаны спустя три месяца, в декабре.

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