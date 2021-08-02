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Сомали призвало международное сообщество срочно оказать гумпомощь миллионам граждан
Африка
Сомали призвало международное сообщество срочно оказать гумпомощь миллионам граждан
wikipedia.org  /  TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Могадишо, 2 августа. Министр по гуманитарным вопросам и ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали Хадиджо Мохамед Дирийе заявила о кризисном гуманитарном финансировании, с которым столкнулась страна в 2021 году.

По ее словам, восточноафриканское государство призвало международное сообщество срочно помочь спасти жизни 5,9 миллиона сомалийцев. Если не принять меры и не устранить дефицит, тогда происходящее приведет к катастрофе.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что почти половина населения страны, включая уязвимых детей, женщин и мужчин, рискует потерять доступ к жизненно необходимым услугам по защите, в которых они отчаянно нуждаются», — подчеркнула министр.

Хадиджо Мохамед Дирийе сообщила о кризисной ситуации после встречи с коллегами из других ведомств. Кроме того, на бедственном положении населения сказались засуха в одних частях Сомали и наводнения в других, а также политическая напряженность, коронавирус и нашествие пустынной саранчи.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало отчет Сомалийской ассоциации молодых врачей, который подтверждал, что в восточноафриканской стране сохранилась хрупкая и сложная ситуация. Действительно, более пяти миллионов местных жителей нуждаются в гуманитарной помощи.

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сомали
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