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Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» совместно с экипажами Су-35С отработали специальные учения

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:39
Армия
Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» совместно с экипажами Су-35С отработали специальные учения
Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 2 августа. Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», дежурные смены радиолокационных станций «Каста» и экипажи истребителей Су-35С провели специальные учения на северо-западе РФ.

Боевые расчеты отработали электронные пуски зенитных управляемых ракет и предотвратили вторжение авиации в обозначенное воздушное пространство. Также в ходе учений военные предотвратили ракетно-бомбовые удары по стратегическим объектам, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Задачей радиотехнических войск было заблаговременное обнаружение приближающихся воздушных целей и передача координат зенитным ракетным дивизионам. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали уход от средств противовоздушной обороны и маневрирование на предельно малых высотах.

Ранее в Балтийском флоте РФ сообщили об уничтожении воздушных целей «противника» в ходе учений. Маневры состоялись под Калининградом. Также в Волгоградской области начались практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 и Т-90А, передает RT.

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су-35с военные учения зрс с-400
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