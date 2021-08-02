Матч РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» прервала змея

Грозный, 2 августа. Матч второго тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и футбольным клубом «Сочи» был прерван из-за найденной змеи в штрафной хозяев.

Первым, кто увидел пресмыкающееся на футбольном поле «Ахмат Арены», был вратарь Георгий Шелия. Голкипер сразу же передал информацию о змее на поле главному арбитру встречи Ивану Сиденкову и матч был прерван. На данный момент подходит к завершению первый тайм. «Сочи» ведет со счетом 1:0 благодаря автоголу полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

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