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ФАН узнал о состоянии пострадавших при ДТП в Анталье россиян

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:45
Происшествия
ФАН узнал о состоянии пострадавших при ДТП в Анталье россиян
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Анталья, 2 августа. В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять человек. Остальные отделались ушибами, госпитализация не потребовалась, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

Водитель, который вез российских туристов, не справился с управлением, после чего автобус врезался в бетонные барьеры, ограждающие шоссе. В результате столкновения транспортное средство перевернулось.

Во время ДТП погибли четыре человека. Туристы ехали в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару, пишет ФАН. Предварительно все пострадавшие имели страховку.

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