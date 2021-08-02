ФАН узнал о состоянии пострадавших при ДТП в Анталье россиян

Анталья, 2 августа. В ДТП с автобусом в Анталье пострадали пять человек. Остальные отделались ушибами, госпитализация не потребовалась, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

Водитель, который вез российских туристов, не справился с управлением, после чего автобус врезался в бетонные барьеры, ограждающие шоссе. В результате столкновения транспортное средство перевернулось.

Во время ДТП погибли четыре человека. Туристы ехали в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару, пишет ФАН. Предварительно все пострадавшие имели страховку.