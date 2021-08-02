В Италии восхитились зенитным комплексом С-500, способным поражать спутники

Рим, 2 августа. Российская новинка С-500 не просто модернизация С-400, а совершенно другое оружие, которое ждет такая же экспортная слава, как и ЗРК «Триумф», пишет итальянское издание InsideOver.

Россия сообщила о подписании контракта на поставку первой партии систем С-500 «Прометей». По договору ВКС РФ получат десять новых зенитных комплексов. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи InsideOver.

«С-500 способен перехватывать все существующие средства воздушно-космического нападения, включая боеголовки межконтинентальных баллистических ракет на высоте до 200 километров», — отмечают журналисты.

«Прометеи» сперва дополнят, а затем уже полностью заменят стоящие на вооружении ВС РФ зенитно-ракетные комплексы С-400. В новом С-500 используются современные уникальные технологии, благодаря которым он превосходит всех своих предшественников.

«Он способен поражать спутники на низкой орбите», — восхищаются итальянские обозреватели.

Скорее всего, ЗРК С-500 интегрируют в российскую систему ПРО, флагманом которой является радар дальнего обнаружения Дон-2Н, считают авторы статьи. Ракеты «Прометея» будут использоваться против самых опасных целей, например, межконтинентальных баллистических снарядов, самолетов AWACS и средств радиоэлектронной борьбы. Итальянские эксперты уверены, что новая система повторит успех "Триумфа" на мировом рынке вооружения.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что С-500 не только усилит систему противоракетной обороны России, но и станет «костью в горле» у Запада. Зенитно-ракетные комплексы нового поколения «Прометей» уже к концу 2021 года могут поступить на вооружение ВС РФ, пишет RT.