Лидер тунисской партии «Ан-Нахда» госпитализирован в военный госпиталь

Тунис, 2 августа. Глава парламента североафриканской республики, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид аль-Ганнуши доставлен в военный госпиталь на фоне ухудшения его состояния здоровья.

В субботу, 31 июля, 80-летний политик прошел медицинское обследование в одной из клиник в провинции Бен Арус. На его странице в соцсети сообщили, что необходимость обращения к врачам и сдачи анализов вызвана «легким заболеванием».

Однако состояние аль-Ганнуши ухудшилось и потребовалась госпитализация. Вечером 1 августа его доставили в столичную больницу.

Здоровье политика подорвалось на фоне политического кризиса. В воскресенье, 25 июля, президент Каис Саид объявил о 30-дневном приостановлении работы парламента, снятии иммунитета с депутатов. Он освободил премьер-министра Хишама Машиши от обязанностей и возглавил исполнительную власть. Это произошло на фоне массовых демонстраций против политики, проводимой исламистами.

Движение «Ан-Нахда», возглавляемое аль-Ганнуши, осудило эти меры, назвав их «переворотом против революции и конституции». Спикер провел 12-часовую сидячую забастовку перед зданием законодательного органа. Армия не позволила ему войти в штаб-квартиру.