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Захарова указала на военную тайну, которую случайно выдал говоривший о Крыме Кулеба

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:37
Политика
Захарова указала на военную тайну, которую случайно выдал говоривший о Крыме Кулеба
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 2 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра Дмитрия Кулебы о Крыме.

Ранее Кулеба заявил, что Украина обязательно добьется, что Крым «вернется», а Россию за это ждут «камни с неба». Он сравнил полуостров с исторической областью Эльзас, которую Франция вернула себе спустя несколько веков.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины», — высмеяла Кулебу Захарова в Telegram-канале.

Как заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, Кулебе стоило бы проверить психику, если он мечтает о «возвращении» Крыма после окончания мировой войны. Парламентарий считает, что, допуская подобные высказывания, Кулеба демонстрирует незнание истории, пишет НСН.

Ранее Захарова рассказала, что памятная медаль к 30-летию независимости Украины изображает портреты националистических лидеров. По ее словам, сувенир можно купить примерно за 40 долларов.

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украина захарова крым кулеба
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