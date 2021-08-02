Захарова указала на военную тайну, которую случайно выдал говоривший о Крыме Кулеба

Москва, 2 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра Дмитрия Кулебы о Крыме.

Ранее Кулеба заявил, что Украина обязательно добьется, что Крым «вернется», а Россию за это ждут «камни с неба». Он сравнил полуостров с исторической областью Эльзас, которую Франция вернула себе спустя несколько веков.

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины», — высмеяла Кулебу Захарова в Telegram-канале.

Как заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, Кулебе стоило бы проверить психику, если он мечтает о «возвращении» Крыма после окончания мировой войны. Парламентарий считает, что, допуская подобные высказывания, Кулеба демонстрирует незнание истории, пишет НСН.

Ранее Захарова рассказала, что памятная медаль к 30-летию независимости Украины изображает портреты националистических лидеров. По ее словам, сувенир можно купить примерно за 40 долларов.