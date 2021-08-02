Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 21:18
21:13
Происшествия
Российские туристы были в числе пассажиров разбившегося в Анталье автобуса
21:10
Общество
Диетолог Круглова рассказала, как из молочного коктейля сделать здоровый перекус
21:10
Спорт
ФК «Ростов» лишился главного тренера
21:08
Шоу-бизнес
Продюсер «На-На» Алибасов занялся пошивом одежды для своей собаки
21:06
Политика
Франц Клинцевич оценил заявление Джо Байдена о новых санкциях США в отношении Кубы
21:00
Политика
Китай не оставляет ВОЗ выбора в вопросе с Форт-Детриком. Колонка Сергея Малинковича
20:59
Политика
Посол Антонов уверен, что США должны повлиять на Украину для переговоров с ЛДНР
20:54
Армия
В Китае смогли одной фразой описать исход ядерного столкновения США с Россией
20:54
Политика
В ООН заявили о недопустимости принуждения к отъезду Тимановской из Токио
20:54
Общество
Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
Все новости

Вирусолог Чепурнов назвал вакцину без побочных эффектов для переболевших COVID-19

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:23
Общество
Вирусолог Чепурнов назвал вакцину без побочных эффектов для переболевших COVID-19
pxhere.com

Новосибирск, 2 августа. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» может использоваться для вакцинации переболевших COVID-19 пациентов, что связано с ее нереактогенностью.

Противокоронавирусная вакцина «КовиВак», разработанная специалистами научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, практически не имеет побочных эффектов. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По словам медицинского специалиста, данная вакцина подходит для пациентов, переболевших COVID-19. Это связано с тем, что она не является реактогенной и обеспечивает эффективное формирование иммунного ответа к возбудителю заболевания.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусу. Как сообщалось ранее, россияне, привившиеся препаратом «Спутник V», могут посетить некоторые страны без ограничений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вирусолог Чепурнов назвал вакцину без побочных эффектов для переболевших COVID-19
вакцина мнение коронавирус ковивак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru