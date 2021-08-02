Вирусолог Чепурнов назвал вакцину без побочных эффектов для переболевших COVID-19

Новосибирск, 2 августа. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» может использоваться для вакцинации переболевших COVID-19 пациентов, что связано с ее нереактогенностью.

Противокоронавирусная вакцина «КовиВак», разработанная специалистами научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, практически не имеет побочных эффектов. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По словам медицинского специалиста, данная вакцина подходит для пациентов, переболевших COVID-19. Это связано с тем, что она не является реактогенной и обеспечивает эффективное формирование иммунного ответа к возбудителю заболевания.

Вакцинация — эффективный способ формирования иммунитета к коронавирусу. Как сообщалось ранее, россияне, привившиеся препаратом «Спутник V», могут посетить некоторые страны без ограничений.