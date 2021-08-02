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Вдова Меньшова после его смерти и тяжелой болезни вернется к работе
Шоу-бизнес
Вдова Меньшова после его смерти и тяжелой болезни вернется к работе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 августа. Вдова оскароносного режиссера Владимира Меньшова Вера Алентова после его смерти и тяжелой болезни вернется на сцену театра к исполнению главных ролей.

Звезда российского кино летом этого года вместе с супругом заболела коронавирусом. От последствий тяжелого недуга Меньшов скончался. Алентова смогла выздороветь от COVID-19 и сейчас готовится вернуться на сцену. Спектакли со вдовой актера и режиссера запланированы на 11 и 12 августа. О появлении актрисы на сцене, несмотря на недавний тяжелый недуг и смерть супруга, сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Алентова в обеих постановках сыграет главные роли. 11 августа она появится в спектакле «Семейка Краузе», режиссера Надежды Аракчеевой. А на следующей день выйдет в постановке «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева, передает портал «Дни.ру».

Похороны Меньшова дались Алентовой тяжело. На траурной церемонии она появилась исхудавшая и обессилевшая. Дочь Юлия Меньшова все мероприятие держала ее под руки. Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в Большом зале Дома кино. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Через два дня после смерти мужа Алентова попала в реанимацию.

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меньшов звезды алентова
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