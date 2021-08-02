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Власти Омана снизят стоимость электричества для населения после многочисленных жалоб
Ближний Восток
Власти Омана снизят стоимость электричества для населения после многочисленных жалоб
wikipedia.org  /  Imbâbah22 / CC BY-SA 3.0

Маскат, 2 августа. Власти Омана и энергетические компании попытались найти компромисс после гневных писем населения, последовавших за повышением тарифов на электричество.

Всего Управление по регулированию общественных услуг (APSR) получило свыше пяти тысяч жалоб от потребителей по всей стране. Они стали поступать после отмены государственных субсидий на электроэнергию, что удерживало ее стоимость для домохозяйств на одном уровне с 1987 года.

В мае энергетические компании стали отключать энергопотребителей, имеющих неоплаченные счета. В конце же июля APSR распорядилось возобновить энергоподачу должникам ввиду жары. Сегодня стало известно, что для некоторых групп населения жилищные тарифы будут уменьшены в два раза: за 4000 кВт/ч они станут платить 0,3 цента. Плата за май и июнь для них также будет пересчитана. Определенные поблажки предусмотрены и для владельцев жилищ, потребляющих 4001-6000 кВт/ч.

«Мы провели комплексную оценку программы по перенаправлению субсидий в сектор электроэнергетики в координации с соответствующими органами, и в результате был сделан вывод о необходимости внесения некоторых изменений в текущую структуру тарифов», — прокомментировали в APSR.

В настоящее время управление проводит переоценку некоторых других тарифов, связанных с экономической и сельскохозяйственной деятельностью.

Государство отменило субсидии на коммунальные услуги в рамках сокращения расходов бюджета, понесшего убытки из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Данная программа была закреплена в среднесрочном плане финансового баланса на 2021-2024 гг.

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