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Стойкие, как железо: кто и как отмечает День железнодорожных войск в России
Энциклопедия ФАН
Стойкие, как железо: кто и как отмечает День железнодорожных войск в России
Федеральное агентство новостей  / 

Возможно, вы удивитесь, но в России, помимо летчиков, подводников, танкистов и других всем известных представителей военных профессий, существуют и военнослужащие железнодорожных войск. Их особые заслуги перед страной таковы, что воины-железнодорожники заслуживают отдельного праздничного дня — Дня железнодорожных войск. Его каждый год справляют в России и Беларуси, при этом дата является фиксированной и торжества приходятся на 6 августа.

В нашем государстве День железнодорожных войск появился в 2006 году — в рамках следования президентскому Указу № 549, а на территории Беларуси аналогичный праздник учрежден даже раньше — в 1999 году. Торжества, участниками которых становятся военнослужащие, а также гражданские и рабочие служащие данного рода войск, приурочены к дате основания военных спецформирований, в задачу которых вошли охрана и поддержание бесперебойного и безаварийного пользования железной дорогой Санкт-Петербург — Москва.

Солдаты-железнодорожники строят и восстанавливают железнодорожные пути, а также участвуют в ликвидации последствий ЧС
Федеральное агентство новостей  / 

Железнодорожные войска — какие они?

Специализированные железнодорожные военные подразделения, входящие в систему Материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, сформированы еще в эпоху царствования Николая I — именно в то время в России были впервые запущены железные дороги, на страже которых и требовалось находиться. Впервые новое подразделение упомянули в 1851 году — как раз 6 августа, в момент, когда правитель обнародовал специальный документ о составе уже упомянутой железной дороги Санкт-Петербург — Москва. В новые войска, суммарная численность которых составила около 4 500 солдат, вошли рабочие, телеграфические и другие роты. Солдаты производили охрану переездов и ж/д мостов, а также поддержание железнодорожного полотна в надлежащем техническом состоянии.

Свой неоценимый вклад в военные победы нашего государства военные железнодорожники вносили уже во время Русско-турецкой войны, однако наиболее полно они проявили себя в годы Великой Отечественной войны, когда массированные удары немецко-фашистских захватчиков пришлись и по железной дороге. Солдатам-железнодорожникам приходилось оборонять и восстанавливать множество стратегически значимых объектов, которых за годы войны было разрушено более полутора тысяч. Кроме того, в те годы участники железнодорожных войск вместе со штатскими сотрудниками железной дороги восстановили и построили свыше 120 000 километров путей, а также возвели более 3 000 мостов.

В наши дни военнослужащие-железнодорожники в России и Беларуси также активно строят и реконструируют ж/д магистрали, а кроме того, участвуют в устранении последствий ЧС, аварий, вооруженных конфликтов.

Традиции празднования Дня железнодорожных войск

Свой профессиональный праздничный день военнослужащие железнодорожных войск проводят не с большим размахом, но и не слишком скромно, о чем свидетельствует организация в их честь различных масштабных мероприятий, участниками которых становятся не только сами виновники торжества, но и их друзья, родственники и обычные граждане. Это концерты, фестивали, тематические выставки, спортивные игры и состязания и другие массовые мероприятия, которые, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, ожидаются в День железнодорожных войск и в 2021 году. Не обходится в этот день и без чествований лучших представителей профессии — их награждают почетными дипломами и орденами, благодарностями грамотами и ценными подарками. И, конечно же, к празднику приурочивают присвоение военнослужащим-железнодорожникам очередных заслуженных званий.

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