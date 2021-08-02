Вышел новый русскоязычный трейлер фильма «Веном-2»

Лос-Анджелес, 2 августа. Американские киностудии Sony Pictures и Marvel представили второй трейлер продолжения супергеройского фильма «Веном». В Сети появилось дублированное видео.

Фильм расскажет о новых приключениях журналиста Эдди Брока, который пытается смириться с внеземным существом, ставшим частью его самого. Во второй части герой столкнется с могущественным инопланетным соперником Карнажем. Злодей стал производным из серийного убийцы Клетуса Кэседи и внеземного существа красного цвета.

«Я хочу только одного — бойни», — заявляет Карнаж в новом трейлере.

Главные роли в сиквеле сыграли Том Харди и Вуди Харрельсон, к ним присоединились Мишель Уильямс, Стивен Грэхем и Наоми Харрис. Режиссером выступил актер, создавший образ Голума во «Властелине колец» Энди Серкис. Премьера «Венома-2» запланирована на 16 сентября.

Первый трейлер второй части вышел еще в мае. Согласно информации о проекте, фильм получил возрастное ограничение 16+. В первом трейлере зрителям рассказали о сюжете сиквела лишь намеками.