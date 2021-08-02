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На промышленных предприятиях в Тульской области ослаблен масочный режим
Общество
На промышленных предприятиях в Тульской области ослаблен масочный режим
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Тула, 2 августа. Требования о соблюдении масочного режима в Тульской области скорректированы. Изменения коснулись работников промышленных предприятий.

Главным санитарным врачом по региону допущены послабления режима для предприятий с большим количеством вакцинированных. Предусмотренный «порог» привитых составляет 90 процентов.

«На промышленных предприятиях, где 90 и более процентов работников привиты полным курсом вакцины, допускается не использовать маски на рабочих местах. При этом требования носить маски в местах массового пребывания людей (проходные, раздевалки, столовые и т.д.) остаются в силе», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Соответствующие изменения уже внесены в постановление регионального Роспотребнадзора. Особо отмечено, что регулирование обязательного масочного режима вне рабочего места осуществляется федеральным надзорным ведомством.

Ранее ФАН рассказывал о гуманитарном грузе, направленном из Тульской области в Сирию. Жители региона собрали продовольственные товары и средства гигиены.

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тульская область роспотребнадзор промышленное производство масочный режим
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