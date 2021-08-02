Археологи обнаружили древние корзины с фруктами у побережья Египта

Каир, 2 августа. Коллектив археологов из Европы обнаружил в затонувшем порту Египта плетеные корзины с фруктами, которым более двух тысяч лет.

Специалисты из Европейского института подводной археологии провели экспедицию в руинах затонувшего города-порта Гераклиона. В ходе исследования были выявлены предметы, изготовленные из бронзы и керамики. Также археологи нашли плетеные корзины с фруктами, которые датировали IV веком до нашей эры. В них находились маслины и виноград. Среди предметов зафиксировали зеркала и статуэтки.

До того, как в 331 году до нашей эры Александр Македонский основал Александрию, Гераклион был самым крупным египетским портом в Средиземном море. Однако во II веке до нашей эры он ушел под воду. Специалистам удалось найти порт только в 2000 году.

Археологи ранее рассказали о находке в Туве, о которой молчали в течение двух лет после обнаружения. Речь идет об артефактах в раннескифском женском захоронении.