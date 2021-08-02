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Забастовка в Чили может ударить по мировому производству меди
Латинская Америка
Забастовка в Чили может ударить по мировому производству меди
wikimedia.org  /  Municipalidad de Antofagasta / https://www.flickr.com/photos/fotosmuniantofagasta/5204154246/

Сантьяго, 2 августа. Шахтеры крупнейшего в мире медного рудника Эскондида объявили всеобщую забастовку в знак протеста против окончательного варианта трудового контракта, предложенного мультинациональной компанией BHP. Об этом сообщается на официальной странице профсоюза рабочих в Twitter.

Проведение мероприятия одобрили 2164 человека. Только 11 рабочих согласились с предложением компании, еще четыре воздержались, один голос не был засчитан.

По трудовому кодексу Чили, акция протеста начнется через 5–10 дней в случае, если стороны не смогут достичь соглашения. В связи с этим профсоюзная организация и представители BHP приступят к заключительному диалогу при посредничестве правительства в течение следующих десяти дней.

За прошедшие два месяца стороны проводили тайные совещания для согласования окончательного трудового договора. Однако служащие раскритиковали его финальный вариант из-за продления рабочих часов и введения новых требований.

«Забастовка — это единственный оставшийся способ, с помощью которого рабочие могут добиться немедленного изменения требований компании», — заявили представители профсоюза.

Приостановка функционирования Эскондиды, отвечающей за 5% производства меди на планете, представляет большую угрозу для глобальных поставок. Если стороны не придут к консенсусу на текущей неделе, мировая добыча потерпит серьезный ущерб.

Работники этого рудника провели самую длинную за всю историю чилийской горнодобывающей промышленности 44-дневную забастовку в 2017 году. Чили — крупнейший производитель меди. Государство отвечает за 28% мировой добычи.

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Все новости / Латинская Америка / Забастовка в Чили может ударить по мировому производству меди
забастовка чили медь
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