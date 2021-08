Забастовка в Чили может ударить по мировому производству меди

Сантьяго, 2 августа. Шахтеры крупнейшего в мире медного рудника Эскондида объявили всеобщую забастовку в знак протеста против окончательного варианта трудового контракта, предложенного мультинациональной компанией BHP. Об этом сообщается на официальной странице профсоюза рабочих в Twitter.

#UPDATE Workers at the world's biggest copper mine, Chile's Escondida, have approved a strike after rejecting the final contract offer proposed by multinational owners BHP https://t.co/0auedUb1hp

Проведение мероприятия одобрили 2164 человека. Только 11 рабочих согласились с предложением компании, еще четыре воздержались, один голос не был засчитан.

По трудовому кодексу Чили, акция протеста начнется через 5–10 дней в случае, если стороны не смогут достичь соглашения. В связи с этим профсоюзная организация и представители BHP приступят к заключительному диалогу при посредничестве правительства в течение следующих десяти дней.

За прошедшие два месяца стороны проводили тайные совещания для согласования окончательного трудового договора. Однако служащие раскритиковали его финальный вариант из-за продления рабочих часов и введения новых требований.

Mining will continue during a period of obligatory government mediation. If no deal is reached in the 5-10 day period then strike action will begin.



- Escondida accounts for almost 5% of global copper supply.



- BHP holds around a 58% stake in the mine. https://t.co/XWPpE3061l