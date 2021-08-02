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Онколог Пылев назвал места на теле, где чаще всего образуется меланома
Общество
Онколог Пылев назвал места на теле, где чаще всего образуется меланома
pixabay.com

Москва, 2 августа. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев назвал наиболее уязвимые перед меланомой места человеческого тела.

По словам специалиста, у женщин меланома чаще всего возникает в районе голени. Он отметил, что именно эти места обычно оказываются открытыми на солнце в период жары.

«Это излюбленная локализация меланомы именно у женщин. Если вы не в разовом формате обгорели, а это происходило многократно, то риски увеличиваются», — рассказал онколог эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что нередки случаи, когда у первичных пациентов обнаруживают метастазы. Меланома — одна из самых агрессивных опухолей, добавил медик. Она достаточно быстро начинает распространяться на теле, предупредил он.

Пылев также сообщил, что чаще всего этим заболеванием страдают пожилые люди от 60 лет и мужчины. Он связал это с тем, что они чаще ходят с голым торсом.

Ранее онколог предупредил россиян об опасности развития меланомы в интимных зонах. Это может быть вызвано постоянным трением и травмами этих участков кожи.

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тело онкология меланома места
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