МХАТ опроверг бойкот актеров из-за участия «бездарной» Бузовой

Москва, 2 августа. Представитель МХАТ им. М. Горького не подтвердил информацию о бойкоте актеров из-за выступлений на одной сцене с певицей Ольгой Бузовой, которую в труппе якобы считают «бездарной».

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина завила, что сейчас труппа МХАТ находится в отпуске, поэтому в театре ничего не знают о бойкоте артистов и их недовольстве тем, что в спектакле «Чудесный грузин» задействована Бузова. Корреспондентам ТАСС она сообщила, что узнать подробности можно только 31 августа, именно на эту дату намечен сбор актеров.

«Мы первый раз слышим об этом бойкоте. Не понимаем, что это за неуловимый Джо, который его объявил. Мы не в курсе того, что какой-то актер — а он один изначально — объявил руководству бойкот. Все артисты находятся в отпуске. Сбор труппы 31 августа», — заявила представитель МХАТ, на слова которой ссылается «Культуромания».

Ранее в СМИ появилась информация, что некий актер намерен предъявить руководству претензию из-за появления с ним на одной сцене «бездарной» певицы, о чем писал сайт 360tv.ru. Он выразил мнение, что вся труппа считает выход звезды без образования на сцену неуважением к их труду. Анонимный критик отметил, что если МХАТ откажется убирать певицу из сценария, то весь актерский состав намерен покинуть стены театра, ради более адекватного руководства.