Количество погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось до четырех

Анталья, 2 августа. Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян увеличилось до четырех, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пассажирский автобус, перевозивший туристов, врезался в бетонное ограждение и перевернулся в турецкой провинции Анталья. В транспортном средстве находились россияне. Источник ФАН рассказал, что туристы ехали в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару.

Ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших. Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщал ФАН. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.