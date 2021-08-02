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Военнослужащие ВС России готовятся к покорению Эльбруса в рамках АрМИ-2021
Армия
Военнослужащие ВС России готовятся к покорению Эльбруса в рамках АрМИ-2021
pixabay.com

Нальчик, 2 августа. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС России принимают участие во всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо».

Отмечается, что за шесть дней команды-участницы конкурса обогнули высочайший пик Европы за шесть дней. Им предстоит сделать последние шаги 100-километрового марша перед восхождением на сам Эльбрус, передает телеканал «Звезда».

В рамках очередного этапа, военные альпинисты взобрались на ледовую стену ледника Малый Азау без каких-либо промежуточных страховок. Качество выполнения этой задачи оценивали судьи.

Отметим, что всеармейский этап международного конкурса АрМИ-2021 на лучшее высокогорное подразделение проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол». В нем принимают участие более 150 военнослужащих силовых ведомств РФ из всех военных округов.

Ранее сообщалось, что мотострелки Балтийского флота отработали нанесение максимального ущерба условному противнику. К маневрам под Калининградом было привлечено до 400 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники.

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