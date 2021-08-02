Франц Клинцевич оценил заявление Джо Байдена о новых санкциях США в отношении Кубы

Хаос, который устраивают американцы, проводя свою внешнеполитическую деятельность, помогает им доминировать над другими странами. Об этом в беседе с ФАН рассказал политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник оценил заявление президента США Джо Байдена, что Америка вскоре введет новые санкции в отношении Острова свободы.

«Та смена власти, которая на Кубе может произойти в ближайшее время, не носит позитивный характер для Белого дома. Там не будет американских марионеток. Гавана будет продолжать выстраивать свою самостоятельную политику. Вашингтон это не устраивает. Хаос, который создают американцы, проводя свою внешнеполитическую деятельность, служит единственной возможностью доминировать, отстаивать свои интересы, зарабатывать деньги. Они не могут допустить, чтобы такое свободолюбивое государство было рядом с территорией Соединенных Штатов», — сказал политик.

Франц Клинцевич также отметил, что действия США в данном случае не представляют собой ничего нового.

«В отношении Гаваны это никогда не прекращалось. На протяжении всего периода своей независимости Куба жила в условиях санкционной политики. Сейчас это усиливается из-за сложных политических процессов, которые происходят на Острове свободы», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что России следует поддержать Остров свободы в этот непростой период.

«Я считаю, что мы обязательно должны поддержать Кубу. Это наш старинный друг. Мы всегда поддерживали отношения. То, что мы так бездарно ушли оттуда, это тоже результат работы американских спецслужб», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал протест поляков под русским флагом против США. По его словам, обычные граждане Польши все больше понимают, что у них и России есть общие ценности.