Волейболистка Чансу Озбай лишилась части зуба в матче против России на Олимпиаде

Токио, 2 августа. Турецкая волейболистка Чансу Озбай лишилась части зуба во время ожесточенного турнира против сборной России в рамках летних Олимпийских Игр в Токио.

Новость о состоянии спортсменки прокомментировала ее коллега по сборной Эда Эрдем. Она опровергла информацию о том, что разбившая лицо во время игры спортсменка лишилась зубов.

«Оба наших игрока, которые столкнулись друг с другом, сейчас в порядке. При этом Чансу потеряла часть зуба, но не целый зуб», — рассказала спортсменка представителям СМИ.

Инцидент произошел во время пятого сета турнира. Озбай столкнулась головами с коллегой по сборной и разбила лицо. Турецкой волейболистке тут же оказали медицинскую помощь, после чего тренер произвел замену. Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 2:3.