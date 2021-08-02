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«Адмирал Касатонов» и «Князь Владимир» проведут серию маневров в Атлантике и Северном море
Армия
«Адмирал Касатонов» и «Князь Владимир» проведут серию маневров в Атлантике и Северном море
vk.com  /  группа Мурманск

Североморск, 2 августа. Фрегат «Адмирал Касатонов» и стратегическая подводная лодка «Князь Владимир» примут участие в ряде учений в Северном море и Атлантическом океане.

По сообщению Северного флота ВМФ России, третья тактическая группа кораблей, принимавшая участие в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, прошла через пролив Большой Бельт. После этого суда продолжат отрабатывать плановые учебно-боевые задачи в ходе серии комплексных маневров оборонительной и спасательной направленности.

Отмечается, что в состав третьей тактической группы входят фрегат «Адмирал флота Касатонов» и стратегическая подлодка «Князь Владимир».

«В ближайшее время данная тактическая группа в акватории Северного моря присоединится к отряду кораблей и судов Северного флота, участвовавших в главном военно-морском параде», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что атомная субмарина «Новосибирск» вернулась на базу ВМФ РФ после первого выхода в море. Субмарина прибыла в Северодвинск после первых заводских ходовых испытаний, которые проходили в Белом море в течение месяца.

Недавно атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» спустили на воду в Северодвинске Архангельской области, передает телеканал RT.

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Все новости / Армия / «Адмирал Касатонов» и «Князь Владимир» проведут серию маневров в Атлантике и Северном море
россия учения северный флот
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