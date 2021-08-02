Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 19:50
19:48
Политика
США составили список дипломатов России, которые до 3 сентября должны покинуть страну
19:47
Общество
Мошенничество в Сети: как в руки преступников попадают базы банков и данные россиян
19:47
Африка
Президент Туниса пообещал завершить преобразования в стране без пуль и кровопролития
19:46
Технологии
NASA анонсировало запуск космического корабля Starliner к МКС
19:44
Спорт
«Спартак» сыграет с ПСВ или «Миттьюлланом» в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ
19:43
Африка
Лидеры Танзании и Руанды встретились для обсуждения совместных проектов
19:43
Политика
Захарова осудила нацистские лозунги на медали к 30-летию независимости Украины
19:42
Общество
Тарханова ушла из «Сатирикона» после 20 лет работы
19:41
Политика
Bloomberg: Берлин не станет блокировать «Северный поток — 2» из-за Вашингтона
19:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
Все новости

Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию
Армия
Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию
wikipedia.org  /  US Department of Defense / Public Domain

Москва, 2 августа. Страны НАТО могут готовить антироссийские провокации. После этого вероятно начало конфликта, уверен политолог Евгений Сатановский.

Запад продолжает вести серьезную активность в стратегически важных районах вблизи России. Не исключено, что подобные действия в дальнейшем приведут к войне, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Telegram-канал Сатановского. Он обратил внимание за слова адмирала ВМС США Роберта Берка, который заявил, что американские моряки готовы открыть огонь по российским кораблям в ответ на «угрозу».

Заявление Берка можно списать на безосновательные заявления. Однако именно так начинаются войны, считает политолог. Слова адмирала могут быть связаны с конфликтом. Когда именно может начаться нападение НАТО, неизвестно, но Москве не стоит терять бдительности.

«Нет, у штатных оптимистов, понятно, точка зрения ровно противоположная, но это такой народ – пока им самим на головы бомбы не полетят, не пошевелятся», — добавил он.

Военный обозреватель Константин Сивков ранее предостерег Североатлантический альянс от попыток шантажировать Россию. Также замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал учения НАТО Agile Spirit в Грузии. Москва внимательно следит за происходящим, передает его слова RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию
сша нато война сатановский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru