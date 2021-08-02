Сатановский предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию

Москва, 2 августа. Страны НАТО могут готовить антироссийские провокации. После этого вероятно начало конфликта, уверен политолог Евгений Сатановский.

Запад продолжает вести серьезную активность в стратегически важных районах вблизи России. Не исключено, что подобные действия в дальнейшем приведут к войне, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Telegram-канал Сатановского. Он обратил внимание за слова адмирала ВМС США Роберта Берка, который заявил, что американские моряки готовы открыть огонь по российским кораблям в ответ на «угрозу».

Заявление Берка можно списать на безосновательные заявления. Однако именно так начинаются войны, считает политолог. Слова адмирала могут быть связаны с конфликтом. Когда именно может начаться нападение НАТО, неизвестно, но Москве не стоит терять бдительности.

«Нет, у штатных оптимистов, понятно, точка зрения ровно противоположная, но это такой народ – пока им самим на головы бомбы не полетят, не пошевелятся», — добавил он.

Военный обозреватель Константин Сивков ранее предостерег Североатлантический альянс от попыток шантажировать Россию. Также замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал учения НАТО Agile Spirit в Грузии. Москва внимательно следит за происходящим, передает его слова RT.