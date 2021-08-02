Болельщики олимпийца Рылова встретили его в аэропорту в масках кота

Москва, 2 августа. Поклонники чемпиона Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгения Рылова встретили его в аэропорту флешмобом с масками кота, в которой ему не разрешили получить медаль.

Олимпийцев российской сборной, вернувшихся их Японии, встретили у выхода с международных рейсов аэропорта Шереметьев. Болельщики Рылова подобрали себе такие же маски с котиком, как та, в которой спортсмен собирался выйти на награждение, если бы не запрет оргкомитета. Вместе с принесшим золото стране пловцом встречающие дружно сфотографировались.

Рылов победил своих соперников на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также добился серебра в эстафете 4х200 м вольным стилем. В свои 24 года пловец является бронзовым призером Олимпиады 2016 года, а также победителем чемпионата мира и чемпионатов Европы.

Свое желание выйти в маске котика Рылов объяснил тем, что очень любит животных. Кроме того, маску ему подарила возлюбленная. Однако Международный олимпийский комитет заявил, что все участники обязаны на награждении носить форму национальной команды.