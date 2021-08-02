Обязательную прививку от COVID-19 для ряда граждан ввели в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 2 августа. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции должны будут пройти представители некоторых категорий населения в Карачаево-Черкесии.

Вакцинация необходима для сотрудников сферы здравоохранения, торговли, образования, туристической отрасли, общественного питания. Также обязательная прививка касается людей, работающих в соцзащите, соцобслуживании, на общественном транспорте. Привиться необходимо государственным служащим.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией ранее обновил статистику по коронавирусу за прошедшие сутки. В России инфекцию выявили у 23 508 жителей. Полностью выздоровели от заболевания еще 14 893 пациента.