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Обязательную прививку от COVID-19 для ряда граждан ввели в Карачаево-Черкесии

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:41
Общество
Обязательную прививку от COVID-19 для ряда граждан ввели в Карачаево-Черкесии
pixabay.com

Черкесск, 2 августа. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции должны будут пройти представители некоторых категорий населения в Карачаево-Черкесии.

Вакцинация необходима для сотрудников сферы здравоохранения, торговли, образования, туристической отрасли, общественного питания. Также обязательная прививка касается людей, работающих в соцзащите, соцобслуживании, на общественном транспорте. Привиться необходимо государственным служащим.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией ранее обновил статистику по коронавирусу за прошедшие сутки. В России инфекцию выявили у 23 508 жителей. Полностью выздоровели от заболевания еще 14 893 пациента.

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вакцинация прививка коронавирус
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