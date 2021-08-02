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Будет новым лицом оппозиции: Журова о будущем легкоатлетки Тимановской
Спорт
Будет новым лицом оппозиции: Журова о будущем легкоатлетки Тимановской
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Инцидент в олимпийской сборной Беларуси мог решиться быстро и без внимания публики, заявила известная российская конькобежка, депутат Госдумы VII созыва Светлана Журова. Своим мнением о скандале с участием легкоатлетки Кристины Тимановской, получившей политическое убежище в Польше, она поделилась в беседе с ФАН.

«Думаю, тут не только большая политика вмешивается [в большой спорт], просто она подхватила мелкую историю, которая в масштабах одной команды должна решаться абсолютно быстро и не должна была выноситься в принципе. Только если это не было спланировано заранее. Если это было спланировано, и только повод искали, то одно дело. Если это случайность, тогда это больше раздутая история, а девочка сделала видео на эмоциях. Хотя в наши времена такое, в принципе, было невозможно», — размышляет спортсменка.

Будет новым лицом оппозиции: Журова предрекла будущее легкоатлетки Тимановской
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Журова подразумевает, что случаи, когда спортсмена просили выступить вновь уже за кого-то из своей сборной, далеко не редкость. И чистые спринтеры могли выходить на эстафету 4x400 метров, чтобы выручить команду и постоять за честь страны. Фантастического результата в таком случае никто и не ждал, ведь спортсмен к тому времени мог уже несколько дней не тренироваться.

«Она растренированная, пять дней не готовилась, и ей говорят: «Беги». И она встала и побежала, искренне понимая, что это все равно шанс. Но сейчас все почему-то боятся и считают, что лучше я не выступлю, чем выступлю плохо. И, наверное, тем видео, на котором Лукашенко говорил, что будет с теми, кто плохо выступил, она впечатлилась очень сильно. Понимала, что это не ее дистанция, она к ней не готовилась, что она, скорее всего, подведет команду и выступит плохо, а обвинят ее во всем одну», — говорит Журова.

Что касается дальнейшего развития событий, спортсменка полагает, что на Тимановскую как минимум обрушится шквал жесткой критики в социальных сетях, если этого еще не случилось. У нас получают и за меньшее, а болельщикам стоит быть посдержаннее, публично обсуждая спортсменов.

«Поэтому, может, эта девочка тоже чего-то сейчас начиталась и давай просить политическое убежище. Просто понятно, что политические силы эту ситуацию используют, она сейчас будет использована полностью однозначно. В нее сейчас вцепятся мертвой хваткой политики, которые хотят поспекулировать по поводу Лукашенко. Тихановская завтра к ней приедет. Она будет новым лицом оппозиции, это однозначно войдет в эту историю», — прогнозирует депутат Госдумы.

Будет новым лицом оппозиции: Журова предрекла будущее легкоатлетки Тимановской
facebook.com  / Belarus Athletic Federation

О продолжении успешной спортивной карьеры Тимановской, скорее всего, тоже придется забыть. Обычно такие скандалы сказываются весьма и весьма пагубно на спортсменах, подытоживает Светлана Журова.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал историю белорусской спортсменки. Он вступился за бегунью, сказав, что интересы спортсменов должны стоять во главе угла.

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белоруссия журова олимпиада в токио тимановская
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