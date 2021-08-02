Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

Анталья, 2 августа. Пассажирский автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья. Предположительно, он перевозил российских туристов, пишут местные СМИ.

Погибли три человека, еще 16 получили ранения. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Источник ФАН в МИД сообщил, что окончательная информация о находившихся в транспортном средстве россиянах станет известна после подтверждения от правоохранительных органов.

Аналогичное ДТП произошло в турецком городе Аскарай. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на бездорожье, после чего транспорт перевернулся. Пострадали около 30 человек.