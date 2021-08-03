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Парад советских ретромашин прошел в Латвии
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Парад советских ретромашин прошел в Латвии

В Латгалию — историческую область Латвии — на выставку советского автопрома съехались реставраторы и владельцы винтажных машин.

Несколько десятков «Москвичей», «Жигулей» и «Запорожцев» курсировали по улицам Даугавпилса. Остановились автомобили на центральной площади. Здесь, уже в качестве экспонатов, их подробно рассмотрели жители Латгалии.

«Действительно, я думаю, что у взрослых есть какая-то история, связанная с этими машинами, да. Взрослые хотят своим детям показать, внукам, да, что такой транспорт был. Поэтому, я думаю, что это независимо от возраста, такой семейный праздник», — говорит Жанна Кулакова, директор по развитию туризма городской думы Даугавпилса.

На слет латвийского клуба антикварных автомобилей съехались владельцы и реставраторы советского автопрома. Для каждого дорога своя «ласточка». Они уверяют: выкупить ретроавтомобиль в хорошем состоянии не так сложно. Главное — знать, где искать.

«Я уверен, что в гаражах в Латвии много советских легковых автомобилей, которые заботливые дедушки сохранили до наших дней в первозданном виде и в оригинальной краске. Сам покупал в Даугавпилсе машину с малым пробегом из первых рук. Даже две, честно говоря, «Жигули» и «Волгу». И я уверен, что наверняка они еще есть», — рассказывает Роман Долгополов, коллекционер, реставратор ретроавтомобилей.

«Даугавпилс вдохновляет!» — под таким девизом прошла акция, посвященная гостеприимству Латгалии. Здесь же были проведены кулинарные мастер-классы от городских национальных сообществ.

 

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