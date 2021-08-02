Обвиняемый во взяточничестве экс-глава продуправления Минобороны частично признал вину

Москва, 2 августа. Бывший руководитель продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину в инкриминируемом ему взяточничестве и превышении полномочий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который рассматривает дело, фигурантом которого является офицер, Бережной заявил, что суть обвинений ему ясна и что вину он признает частично. Что касается других фигурантов, то большинство из них отрицают вину в полном объеме.

«После того как прокуроры огласили обвинительное заключение, кратко высказался Бережной, заявив, что суть обвинений ему ясна, а вину он признает частично», — отмечается в сообщении суда.

Согласно материалам дела, под руководством Бережного была сформирована преступная группа, в которую вошли его сослуживцы. Целью деятельности такой «организации» было получение нелегального дохода в виде взяток. Все фигуранты обвиняются по двум статьям УК РФ - ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 «Получение взяток в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ранее сообщалось, что арестованный в Минске гражданин России Егор Дудников признал вину.