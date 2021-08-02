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Лучше, чем Новый год: как в Петербурге отметили День ВДВ
ФАН-ТВ
Лучше, чем Новый год: как в Петербурге отметили День ВДВ
Федеральное агентство новостей  / 

День ВДВ для десантников — это и праздник со слезами на глазах, и встреча с сослуживцами, и повод провести время с семьей. Улицы Петербурга заполонили «голубые береты».

«Два года службы! Два года незабываемых моментов в жизни. Школа мужества, школа мужания. У меня было 18 прыжков с парашютом», —рассказывает Сергей, служил в группе советских войск в Германии.

«Тот, кто когда-либо носил погоны с эмблемами десантников, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я — десантник. Никто, кроме нас! Слава ВДВ!» — восклицает военнослужащий Рустам.

Бойцов в голубых беретах можно было встретить как в Парке 300-летия, так и на улицах города. Праздник для десантников не омрачила даже дождливая погода. По дорогам Северной столицы регулярно проезжали машины с сине-зелеными флагами.

«Это лучше, чем Новый год. Самый лучший праздник. Мы приобрели железные яйца. Веселимся, радуемся, поминаем наших павших друзей», — рассказывает Павел, служил в разведывательной роте.

Почтить память погибших сослуживцев военнослужащие пришли к памятнику Героя СССР Василия Маргелова. Этим утром монумент также посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Для меня это святой праздник. Я всегда мечтал служить в ВДВ. Это место свято тем, что здесь стоит памятник Маргелова. Это великий генерал, который создал эти войска, которому мы благодарны. Благодаря которому мы имеем наш берет и славимся нашими войсками», — говорит рядовой Никита.

Десантники подчеркнули, что привыкли отмечать праздник мирно: гулять по городу, проводить время с семьей и сослуживцами. По их мнению, купание в фонтанах и разбивание бутылок о голову — это неуважительное поведение.

«Честь, гордость за страну. Соответственно, ведем себя достойно. Никаких купаний в фонтанах! Все стереотипы не относятся к нашей гвардии, у нас ребята все достойные», — объясняет Артем, десантник 16-ой отдельной бригады специального назначения.

«Традиции? Надеть красивую парадную форму и дарить улыбку окружающим. Чтобы видели знамя моего полка, знамя Воздушно-десантных войск», — рассказывает младший сержант Иван.

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Все новости / ФАН-ТВ / Лучше, чем Новый год: как в Петербурге отметили День ВДВ
петербург праздник день вдв 2 августа
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