Инспектор из Зауралья лишился работы после разоблачения незаконной охоты депутатов

Курган, 2 августа. В Курганской области уволили Алексея Саночкина, государственного лесного инспектора, который добился огласки незаконной охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова.

Весной в интернете появилось видео, где охотники с особой жестокостью убивали волков и переезжают их на снегоходе. Этим фактом заинтересовались в следственном комитете. Было возбуждено дело о незаконной охоте, пишет RT.

Позже выяснилось, что среди участников охоты были депутат областной думы Курганской области от «Единой России» Денис Хахалов, егерь, у которого был аннулирован охотничий билет. Депутата сначала исключили из партии «Единая Россия», а позже он подал прошение о снятии с него депутатского мандата.

Затем 12 июля егеря Саночкина неожиданно уволили. Официальным поводом стали несколько дисциплинарных взысканий. Теперь он планирует подать иск в суд, хочет обжаловать свое увольнение и запись в трудовой книжке.