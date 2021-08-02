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Колесниченко и Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на ОИ-2020

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:20
Спорт
Колесниченко и Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на ОИ-2020
Global Look Press  /  Xia Yifang/XinHua

Токио, 2 августа. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки выступили перед судьями с программой SPIDER и показали лучший результат. Синхронисткам удалось набрать 97,9000 балла, обогнав китайских спортсменок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Они набрали 96,2333 балла. Третье место досталось украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук, у которых 94,9333 балла.

Из-за неполадок с музыкой россиянки дважды выходили на старт. По словам синхронисток, диджей перепутал трек, из-за чего произошла техническая накладка. Однако это не повлияло на настрой представительниц России, передает «Вечерняя Москва».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал вокруг белорусской атлетки Кристины Тимановской на токийской Олимпиаде. Журналист отметил, что в любой ситуации интересы спортсмена должны быть в приоритете.

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