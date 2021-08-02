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Структуры Ходорковского используют сторонников употребления наркотиков для критики России
Общество
Структуры Ходорковского используют сторонников употребления наркотиков для критики России
slovodel.com

Москва, 2 августа. Структуры, принадлежащие беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, поддерживают сторонников свободного наркопотребления в России для дискредитации правительства страны.

Так открытую поддержку «МБХ Медиа» (организация, включенная в список нежелательных на территории РФ) получил фонд «Гуманитарное действие» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), который провозглашает своей целью помощь наркозависимым людям. Однако основным методом фонда является противоречивая концепция, при которой организаторы стремятся не убедить человека отказаться от наркотиков, а «снизить вред» от частых инъекций, пишет издание «Настоящие Новости».

Однако главной целью структур Ходорковского и других прозападных фондов является не помощь несчастным людям с зависимостью, а использование организаций, выступающих за свободу употребления наркотиков, как повод для критики России и ее руководства. Так, сотрудники «МБХ Медиа» заявляют, что фонд «Гуманитарное действие» якобы был признан НКО из-за критики официальной политики в области борьбы с запрещенными веществами.

Кроме того, сторонники Ходорковского для демонизации РФ готовы вступиться даже за наркоторговцев. Так, бывший координатор «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрей Пивоваров, находясь в СИЗО, написал статью, где заявлял, что государство слишком жестоко наказывает мелких торговцев психоактивными веществами, отправляя их в тюрьму.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд заблокировал сайт принадлежащего Ходорковскому «Центра «Досье».

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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