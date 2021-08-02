Открылась продажа туров из России на египетские курорты

Москва, 2 августа. Туроператор TUI Россия запустил в продажу туры с перелетом из России на курорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей туроператора, полетная программа базируется на рейсах египетской авиакомпании Egypt Air. Туристам будут доступны прямые перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Делегация из России, отправившаяся ранее в Египет для оценки мер безопасности по коронавирусу на местных курортах, была удовлетворена соблюдением санитарных требований. В частности, были проверены аэропорты, отели, стационары и изоляторы.