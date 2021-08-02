Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 19:49
19:48
Политика
США составили список дипломатов России, которые до 3 сентября должны покинуть страну
19:47
Общество
Мошенничество в Сети: как в руки преступников попадают базы банков и данные россиян
19:47
Африка
Президент Туниса пообещал завершить преобразования в стране без пуль и кровопролития
19:46
Технологии
NASA анонсировало запуск космического корабля Starliner к МКС
19:44
Спорт
«Спартак» сыграет с ПСВ или «Миттьюлланом» в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ
19:43
Африка
Лидеры Танзании и Руанды встретились для обсуждения совместных проектов
19:43
Политика
Захарова осудила нацистские лозунги на медали к 30-летию независимости Украины
19:42
Общество
Тарханова ушла из «Сатирикона» после 20 лет работы
19:41
Политика
Bloomberg: Берлин не станет блокировать «Северный поток — 2» из-за Вашингтона
19:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
Все новости

Открылась продажа туров из России на египетские курорты

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:26
Общество
Открылась продажа туров из России на египетские курорты
pixabay.com  /  MallorcaPlaneSpottingYT

Москва, 2 августа. Туроператор TUI Россия запустил в продажу туры с перелетом из России на курорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей туроператора, полетная программа базируется на рейсах египетской авиакомпании Egypt Air. Туристам будут доступны прямые перелеты из столичного аэропорта Домодедово в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Делегация из России, отправившаяся ранее в Египет для оценки мер безопасности по коронавирусу на местных курортах, была удовлетворена соблюдением санитарных требований. В частности, были проверены аэропорты, отели, стационары и изоляторы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Открылась продажа туров из России на египетские курорты
египет туроператор туры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru