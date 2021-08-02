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Киев намерен добиться снижения объемов прокачиваемого через «СП-2» газа

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:23
Политика
Киев намерен добиться снижения объемов прокачиваемого через «СП-2» газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 2 августа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о дальнейших действиях Киева в вопросе противодействия «Северному потоку — 2».

По его словам, в текущий момент Украина должна полностью сфокусировать свое внимание на сертификации запуска газопровода. Необходимо, чтобы к «Северному потоку — 2» применили требования Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Это свод правовых норм, который регулирует монополию в энергетической сфере. Если Киеву удастся этого добиться — доля прокачиваемого газа компанией «Газпром» снизиться до 50%. Подобные меры уже действуют в отношении магистрали Opal, резюмировал Макогон.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также заявил, что Украина намерена препятствовать запуску «Северного потока — 2». По его словам, Киеву необходимо полностью заблокировать сертификацию проекта.

 

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