Киев намерен добиться снижения объемов прокачиваемого через «СП-2» газа

Киев, 2 августа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о дальнейших действиях Киева в вопросе противодействия «Северному потоку — 2».

По его словам, в текущий момент Украина должна полностью сфокусировать свое внимание на сертификации запуска газопровода. Необходимо, чтобы к «Северному потоку — 2» применили требования Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Это свод правовых норм, который регулирует монополию в энергетической сфере. Если Киеву удастся этого добиться — доля прокачиваемого газа компанией «Газпром» снизиться до 50%. Подобные меры уже действуют в отношении магистрали Opal, резюмировал Макогон.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко также заявил, что Украина намерена препятствовать запуску «Северного потока — 2». По его словам, Киеву необходимо полностью заблокировать сертификацию проекта.