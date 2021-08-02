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Талибы взяли под контроль телецентр в крупнейшей афганской провинции Гильменд

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:11
Политика
Талибы взяли под контроль телецентр в крупнейшей афганской провинции Гильменд
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Кабул, 2 августа. Боевики из запрещенной в России организации «Талибан»1 захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд.

В сообщении ТАСС говорится, что вещание СМИ в провинции полностью прекратилось. При этом подчеркивается, что все сотрудники телецентра покинули офис за несколько дней до нападения талибов (члены запрещенного в РФ движения «Талибан»).

По имеющейся информации, в провинции Гильменд, крупнейшей по площади в Афганистане, продолжаются боестолкновения между боевиками и правительственными силами. На сегодняшний день бои идут еще в 15 регионах страны.

Стоит подчеркнуть, что ранее боевики попытались захватить в городе Лашкаргах местную тюрьму. По данным минобороны Афганистана, практически все нападавшие были ликвидированы афганскими военнослужащими в ходе штурма.

Ранее США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей в провинции Кандагар. В сообщении американского дипведомства говорится, что необходимо расследовать данные преступления и привлечь виновных к ответственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы телецентр
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