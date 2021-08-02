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Грибникам дали советы, как не заблудиться в лесу
Общество
Грибникам дали советы, как не заблудиться в лесу
pixabay.com

Москва, 2 августа. Многие россияне уже открыли сезон сбора грибов. Однако при прогулках по лесу легко потеряться, поэтому следует соблюдать необходимые меры безопасности.

При выходе на лесную территорию следует отметить положение солнца. Если случится так, что человек заблудился, то солнце должно оказаться с противоположной стороны при выходе из леса по той же дороге. Однако грибники должны помнить, что если поход затянулся, то следует принять во внимание движение солнца к западу.

Также во время прогулки по лесу можно запомнить направление воды в ручье. При обратном пути вода должна течь в противоположном направлении.

Главное правило — не поддаваться панике. Если человек потерялся в лесу, то ему следует успокоиться и оценить обстановку, а также прислушаться к окружающему шуму. При возможности следует позвонить спасателям по номеру 101.

Россиянам ранее объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду. Утверждение о том, что аномальная жара превратила этим летом съедобные грибы в ядовитые, не находит никакого научного обоснования.

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