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В Сети появились советы, как отличить реальные благотворительные фонды от мошенников
Общество
В Сети появились советы, как отличить реальные благотворительные фонды от мошенников
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Киров, 2 августа. Благотворительные фонды являются спасением для многих нуждающихся в помощи. В интернете появились советы, как не попасть на удочку к мошенникам.

Мошенники пользуются доверием нуждающихся в помощи граждан России. Чаще всего на них можно наткнуться в интернете. О том, как отличить реальные благотворительные фонды от ловушки злоумышленников, рассказал «Свойкировский.рф».

Хороший сайт

На странице сайта благотворительного фонда обязательно должны быть в свободном доступе учредительные документы и учетный номер (по нему можно найти информацию о деятельности на сайте Минюста). Помимо этого, контактные данные соцсетей, электронной почты и номера телефонов.

Отчеты

Отчеты о деятельности организации можно также найти на сайте Минюста, на официальных страницах фонда и в социальных сетях.

Счет

Благотворительный фонд как юридическое лицо имеет право собирать любые денежные средства только на свой банковский счет. Если в объявлении о помощи указана карта родителя или родственника нуждающегося, то это, вероятнее всего, — развод.

Конкретные сборы

Сотрудники организаций указывают в объявлении информацию о том, кому и на что собираются деньги, а также рассказывают об истории нуждающегося и прилагают отсканированные документы в хорошем качестве.

Долгосрочная помощь

Прежде чем отправлять деньги в благотворительный фонд, необходимо ознакомиться с датами существования организации, а также активности в соцсетях.

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