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Стало известно, как Аблязина лишили честно заработанного золота на Олимпиаде-2020

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:23
Спорт
Стало известно, как Аблязина лишили честно заработанного золота на Олимпиаде-2020
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 2 августа. Розыгрыш олимпийских медалей на отдельных снарядах гимнастического многоборья завершился скандалом. Российского гимнаста Дениса Аблязина несправедливо лишили золота.

Россиянин при равной сумме баллов завоевал серебро, уступив южнокорейскому атлету Син Джи Хвану, который, по мнению судей, выполнил более сложный прыжок в первой попытке. По мнению экспертов, во время приземления атлет из Южной Кореи ошибался, при этом представитель России выполнил свои попытки чище и выше.

Российская сторона решила не подавать протест, поскольку Аблязин не был безупречен. В этих случаях правила хорошего тона в гимнастике не рекомендуют оспаривать решение судей.

«В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Син прыгнул шестибалльный прыжок, вот и все. Других разговоров быть не может», — отметила тренер российской сборной Валентина Родионенко.

Однако трехкратный олимпийский чемпион и титулованный наставник Дмитрий Билозерчев не согласен с решением судей. Он не скрыл своего удивления, узнав, что россиянину не досталось золото. Он отметил, что южнокорейский гимнаст не идеально отработал программу, в связи с чем его могли вообще лишить всего.

«Ситуация позволяла арбитрам полностью «раздеть» Сина, и все это было бы абсолютно в рамках правил. Вместо этого ему отдали победу, лишив Дениса Аблязина честно заработанного золота. Будь судьи более профессиональны, корейский гимнаст не оказался бы даже в числе призеров», — рассказал Билозерчев в интервью RT.

Ранее стало известно о достижении россиян в греко-римской борьбе. Борец Сергей Емелин стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио, одолев соперника из Молдавии Виктора Чобану.

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