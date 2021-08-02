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Рэпер Элджей снова оказался в центре судебных разбирательств
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей снова оказался в центре судебных разбирательств
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 2 августа. Исполнитель Алексей Узенюк (Элджей) после недавнего суда из-за водительских прав снова оказался в центре скандала, но уже в качестве истца.

Супруг телеведущей Анастасии Ивлеевой музыкант Элджей подал в суд иск на компанию, которая является его партнером. OOO «Сайонара Бойс» судится с башкирскими промоутерами «Рок Арт Медиа» на сумму свыше 8,7 миллиона рублей.

Официально не сообщается, что стало причиной судебных разбирательств, однако если Элджей выиграет дело, то сможет вылезти из долгов, которых накопилось за минувший год на сумму в 750 тысяч рублей, передает kp.ru. Как стало известно журналистам, партнеры рэпера занимались организацией его концертов. В 2018 году «Рок Арт Медиа» распродала все билеты на выступление звезды, после чего заявила, что концерта не будет. Деньги фанатам Элджея компания не вернула, чем подвела агентов по билетам и разожгла скандал вокруг самого певца.

«Мы перечислили организатору концерта 80% собранных денег, но свои обязательства он не выполнил. Остальные средства мы считаем рискованным переводить организатору и вернем их покупателям напрямую», — приводят журналисты слова, сказанные билетными агентами в 2018 году.

Покупатели были готовы довести дело до суда, но так и не подали иск. Судя по всему, теперь компания мужа Ивлеевой может заняться прошедшим инцидентом или подобными, чтобы наказать «Рок Арт Медиа» за недобросовестную работу.

Ранее суд принял решение взыскать с исполнителя 30 тысяч рублей и лишить его водительского удостоверения почти на два года за езду в состоянии алкогольного опьянения 26 мая в столице. Всего за спиной рэпера более 240 штрафов по ПДД.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рэпер Элджей снова оказался в центре судебных разбирательств
суд деньги элджей
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