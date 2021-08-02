Ученые из Дании обнаружили связь между употреблением каннабиса и развитием шизофрении

Копенгаген, 2 августа. Марихуана — опасное наркотическое вещество, негативно влияющее на организм человека. Оно может вызывать психические расстройства.

Употребление каннабиса значительно увеличивает риск развития шизофрении. На это указывают результаты исследования, проведенного датскими учеными. Подробное описание научной работы было приведено в издании JAMA Psychiatry.

«Я думаю, что очень важно использовать исследования, чтобы подчеркнуть, что употребление каннабиса небезопасно», — подчеркнул один из авторов работы Карстен Хьортей.

По словам исследователей, с 1995 года процент случаев возникновения шизофрении, связанных с употреблением марихуаны, вырос с 2% до 8%. Все они связаны с так называемым расстройством употребления каннабиса. Пациенты с таким расстройством вырабатывают толерантность к наркотическому средству и употребляют его в больших количествах.

В России марихуана относится к числу запрещенных наркотических веществ, приобретение, хранение и употребление которых является преступлением. Как сообщалось ранее, в Петрозаводске двух молодых людей могут сесть в тюрьму на 20 лет за сбыт психотропных веществ.