Депутат Вострецов рассказал о важной роли программы «Арктический гектар»

Со временем многие наши сограждане устанут жить в городах и захотят переехать в другой уголок страны, чтобы заниматься сельским хозяйством. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость, что с 1 августа 2021 года начала действовать программа «Арктический гектар». В ее рамках получить участок земли под личное пользование смогут жители арктического региона.

«Абсолютно правильная инициатива. Мы как раз ее в Госдуме обсуждали. В стране, где больше всего территории на душу населения, конечно, нужно давать возможность людям оставаться на земле. Когда Хабаровский край заселяли казаки, царь-батюшка даровал вообще по 100 гектаров, чтобы вести хозяйство. Учитывая, что в наше время есть комбайны и прочая техника, люди могут обрабатывать достаточно большой участок», — сказал депутат.

Сергей Вострецов также добавил, что в нашей стране еще много мест, которые ждут трудолюбивых хозяев.

«Я думаю, что в дальнейшем нужно во всех регионах страны предлагать людям землю. В нашем государстве сельское хозяйство имеет большие перспективы. Очень много земель, которые будут годны под сенокосы, посадки фруктовых деревьев. Есть еще куда развиваться. Земля должна быть у людей», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он подчеркнул, что любовь к земледелию в крови у жителей нашей страны.

«Культура работы на земле у нас сейчас немного отошла на второй план, но поверьте мне, в любом русском человеке все равно есть любовь к своим корням. Со временем люди к этому придут. Может быть, это произойдет не мгновенно. Сейчас мы живем в информационном обществе, но граждане устанут от этого. Их все равно потянет на землю. Те, кто уже сейчас все понял, должны иметь возможность [работать на земле], и она им предоставлена», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал прошедший в Будапеште гей-парад. По словам депутата, в настоящее время страны Евросоюза проходят проверку на прочность.