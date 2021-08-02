Россия готова обсудить с США любой вопрос по контролю над вооружениями

Москва, 2 августа. Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы касательно контроля над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По данному направлению запретных тем нет, добавил он. США и Россия демонстрируют готовность вести конструктивный диалог и находить общие позиции, несмотря на существенные расхождения по многим темам. Это можно считать позитивным сигналом, отметил Антонов во время интервью изданию National Interest.

Ранее российский посол отметил, что американские власти не просили Россию исключить США из списка недружественных стран. По его словам, Вашингтон пока что не направлял такой запрос в Москву.