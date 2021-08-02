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Избирательная комиссия Ливии продлила срок регистрации граждан для участия в выборах
Ливия
Избирательная комиссия Ливии продлила срок регистрации граждан для участия в выборах
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Триполи, 2 августа. Высшая национальная избирательная комиссия Ливии объявила о продлении на две недели процесса записи желающих прийти на голосование 24 декабря.

Заявление сделано во время брифинга главы ведомства Имада ас-Саиха. Пресс-конференция прошла в присутствии государственного министра по коммуникации и политическим вопросам Валида аль-Лафи, ответственного за продвижение плебисцита в стране, и нескольких членов совета комиссии.

Ас-Саих сообщил, что заявки на регистрацию избирателей или смену участка голосования принимаются до 17 августа. Ранее процесс планировали завершить 1 августа.

В комиссии отметили, что запись желающих отдать гражданский долг сопровождался огромной явкой. Более 30 тысяч человек ежедневно обращались по телефонам горячей линии. Некоторые жаловались на невозможность дозвониться до чиновников.

Имад ас-Саих в этой связи отметил ряд мер, принятых ведомством для ослабления давления на Центр поддержки и помощи, чтобы тот смог ответить на наибольшее количество обращений. Он также добавил, что запись регистрации избирателей за рубежом стартует 18 августа и продлится 30 дней.

Согласно данным на 1 августа, число желающих участвовать в плебисците превысило отметку в 2,7 млн человек. Более 55% граждан, имеющих право голоса, уже записались на декабрьские выборы.

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