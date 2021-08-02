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Байден не поедет на празднование юбилея Обамы

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:09
Политика
Байден не поедет на празднование юбилея Обамы
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 2 августа. Действующий президент США Джо Байден не поедет на юбилей экс-главы государства Барака Обамы.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на источники. Бывшему президенту США Бараку Обаме 4 августа исполнится 60 лет. Байден отказался от участия в торжестве, но поздравит политика позднее, передает издание.

«Хотя президент Байден не может присутствовать на этом празднике, он надеется вскоре встретиться с бывшим президентом Обамой и должным образом поприветствовать его в клубе «Кому за 60»», — пишет The Hill.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что в свой день рождения Обама закатит масштабное празднование на острове Мартас-Винъярд, куда приглашены не менее 500 гостей, среди которых голливудский актер Джордж Клуни, телеведущая Опра Уинфри, режиссер Стивен Спилберг и другие знаменитости.

Ранее Байден в очередной раз отличился во время выступления в штате Пенсильвания. Он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.

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