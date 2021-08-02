Археологи рассказали о находке в Туве, которую держали в секрете два года

Кызыл, 2 августа. Археологи обнаружили золотые артефакты в Туве два года назад. О находках стало известно спустя два года после обнаружения, благодаря публикации исследования.

Научный журнал «PLOS One» опубликовал работу Института истории материальной культуры РАН, посвященную кочевой кокэльской культуре. Исследование было основано на раскопках раннего скифского кургана Туннуг-1. Из статьи стало известно, что археологи два года назад нашли женское захоронение с богатым инвентарем, передает «Русское географическое общество».

Всего в могиле было 82 предмета. Их них 62 оказались изготовлены из золота. Между нижней и верхней челюстью погребенной нашли золотую фольгу, свернутую в спираль. Такие находки обнаруживали ранее и считали их украшениями. Теперь исследователи пришли к выводу, что спирали применялись в погребальном ритуале и не использовались в качестве повседневных украшений.

Археологи ранее нашли древнейшее орудие каменного века. Артефакт обнаружили на окраине Касабланки. Предмет был изготовлен 1,3 млн лет.